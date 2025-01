Torna sul Musiné la scritta 'Tav uguale mafie'

Torna lo slogan "Tav = mafie" sul fianco del Musiné, la montagna all'imbocco della Valle di Susa.

E' quanto si afferma in ambienti No Tav. La scritta, composta attraverso il posizionamento di grandi teli bianchi e visibile anche a grande distanza, era stata rimossa da sconosciuti ai primi dell'anno, ma è parzialmente ricomparsa nelle scorse ore.

Igor Boni, esponente di Europa Radicale, aveva rivendicato il merito di avere inoltrato al sindaco di Almese, nel 2023, la richiesta di far cancellare una dicitura che violava il codice della strada e "soprattutto esprime un giudizio e un'accusa falsa, insultante e priva di ogni fondamento". L'amministrazione comunale aveva negato di avere preso qualsiasi iniziativa.

"Questa mattina un nutrito gruppo di No Tav di tutte le età - informa un testo diffuso dal movimento che si oppone alla nuova ferrovia ad altà velocità in Valle di Susa - si è recato sulle pendici del Musinè per rifare la storica scritta che qualcuno si era preso la briga di togliere a fine dicembre. Quindi rieccola la storica scritta che accoglie e saluta chi entra ed esce dalla valle ricordando cosa c'è dietro al Tav in Valsusa".



