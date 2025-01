Si fingono broker bancari, a segno truffa da 40mila euro nel Vco

Un uomo e una donna residenti in Liguria sono stati denunciati per truffa dai carabinieri della stazione di Cannobio, nel Verbano-Cusio-Ossola. Secondo le indagini sono riusciti, fingendosi broker bancari, a sottrarre alla vittima, residente sul lago Maggiore, 40mila euro dal suo conto corrente.

I militari dell'Arma sono riusciti a recuperare metà della somma prima che venisse spostata su un conto all'estero, come invece accaduto per la restante parte del denaro.

I fatti sono avvenuti nei mesi scorsi. I due finti broker erano riusciti a convincere l'uomo, contattato via WhatsApp, a investire una ridotta somma di denaro. Con il passare del tempo l'ammontare complessivo sottratto dal conto è cresciuto e la vittima, alla fine, ha denunciato l'accaduto.



