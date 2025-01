Reading-spettacolo 'Cuore, umano' al grattacielo Intesa

Reading-spettacolo al grattacielo di Intesa Sanpaolo a Torino ispirato al libro "Corpo, umano" di Vittorio Lingiardi. La serata, alle 20.30 di martedì 21 gennaio, è realizzata in collaborazione con Giulio Einaudi editore per una co-produzione Intesa Sanpaolo e The Italian Literary Agency.

Guidati dalla voce dell'attrice Federica Fracassi, gli spettatori del reading-spettacolo potranno immergersi nella profondità del testo di Lingiardi, saggista, psichiatra e psicoanalista, professore ordinario di Psicologia dinamica presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università 'La Sapienza' di Roma.

La drammaturgia è di Gianni Forte e Vittorio Lingiardi, la regia di Gianni Forte, con Federica Fracassi e Vittorio Lingiardi.

Con la serata del 21 gennaio prosegue l'esperienza dei reading teatrali, curati da Giulia Cogoli, dopo gli appuntamenti degli anni scorsi con Daniel Pennac, Paolo Rumiz, Benedetta Tobagi, Maurizio de Giovanni e l'omaggio a Tiziano Terzani.

Anche questo spettacolo è inserito nel palinsesto culturale del grattacielo di Intesa Sanpaolo. Dal 2015, anno di apertura, oltre 142mila persone hanno seguito le attività culturali del grattacielo, diventato in pochi anni un centro di cultura, arte e svago, nonché sede di lavoro per 2.000 dipendenti della banca.





