Rapine nelle agenzie di scommesse, due arresti

Due italiani sono stati arrestati nei giorni scorsi a Torino dalla polizia con l'accusa di avere ripetutamente rapinato un paio di agenzie di scommesse. Il provvedimento è scattato dopo l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare da parte di un gip. I colpi sono stati commessi il 13, 20 e 27 aprile 2024 e poi ancora il 21 ottobre e il 1/o novembre per un bottino che ammonta a circa 15 mila euro in tutto. I rapinatori erano sempre parzialmente travisati e in possesso di un'arma da fuoco.

Gli investigatori della squadra mobile sono risaliti ai presunti autori degli assalti dopo l'arresto in flagranza di uno di loro, il 23 novembre, per la rapina nell'abitazione di una torinese di 84 anni. In una cantina di pertinenza dell'uomo era stato trovato un revolver (con tre proiettili inesplosi) compatibile con quello utilizzato durante i blitz nelle agenzie.





