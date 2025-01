Rai: 'Boss in incognito' chiude a Zoom Torino

Si conclude lunedì 20 gennaio alle 21.20 su Rai 2 con una puntata dedicata al bioparco Zoom Torino la decima edizione di Boss in incognito, il docu-reality condotto da Max Giusti che racconta le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare sotto mentite spoglie per una settimana insieme ai loro dipendenti. In incognito, anche in questa stagione, lo stesso Max Giusti che, all'occorrenza, si camuffa da operaio e va in missione per conto del "capo". Protagonista sarà Umberto Maccario, amministratore delegato da circa quattro anni del Gruppo Zoom, azienda che conta un fatturato annuo di 17 milioni di euro e occupa 270 dipendenti.

Zoom Torino è un bioparco di nuova concezione, lontano dalla vecchia idea di zoo tradizionale, che ha l'obiettivo di far conoscere e proteggere gli animali, conservare e difendere le specie a rischio. Il bioparco ospita in 160.000 mq oltre 84 specie animali in 10 habitat che riproducono fedelmente luoghi naturali di Africa e Asia, senza reti o gabbie. Nel corso della puntata, Umberto Maccario, sotto mentite spoglie, incontrerà i suoi dipendenti: Annarita, Gemma, Enrico e Antonietta. Con Annarita, dovrà cimentarsi nella preparazione dei panini e nella gestione di un punto ristoro del parco; con Gemma, rassetterà le tende e le casette del resort per l'arrivo dei nuovi clienti; con Enrico, si occuperà di pulire dalle erbacce gli habitat dei suricati e dei gibboni, infine verrà messo alla prova da Antonietta nel servizio bar destreggiandosi tra caffè e comande da esaurire velocemente. Ad aiutare il boss nella sua missione ci sarà Max Giusti che dovrà occuparsi, affiancando il Keeper Marco, nel compito più importante di Zoom Torino: la cura degli animali. Marco porterà Max Giusti, nei panni di Attilio, negli habitat dei lemuri per una prima colazione a base di frutta, poi dalle giraffe con secchi di sementi e qualche carota. Infine, Max-Attilio dovrà sfamare, con un biberon la piccola Sven, una renna di qualche mese.

Boss in incognito è prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, basato sul format Undercover Boss creato da Studio Lambert e licenziato da All3Media International. Regia di Alberto Di Pasquale.



