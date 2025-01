Juventus: Giuntoli, 'sereni per Kolo Muani, si risolve presto'

"Per Kolo Muani c'è stato solo un disguido burocratico, ma in settimana verrà risolto: siamo sereni": così il direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli, sulle difficoltà a tesserare l'attaccante arrivato in prestito dal Psg, al momento bloccato perché i francesi hanno raggiunto il numero massimo di prestiti consentiti.

E su Cambiaso, sul quale il Manchester City sarebbe pronto all'assalto: "Non c'è trattativa in questo momento, vogliamo fare un mercato in entrata per colmare problemi avuti con gli infortuni lunghi che abbiamo avuto - continua il dirigente bianconero ai microfoni di Dazn - e non stiamo pensando alle uscite. Offerta irrinunciabile? Non è arrivata, se arriverà ci penseremo".

Infine, una riflessione sul rendimento della squadra: "Sinceramente non siamo soddisfatti, vogliamo fare di più e meglio, senza contare cosa abbiamo passato" conclude Giuntoli.





