Codice strada, il radicale Blengino 'denunciato per cannabis'

Il segretario di Radicali Italiani, Filippo Blengino, cuneese, è stato formalmente denunciato per guida sotto effetto di cannabis a seguito di quella che definisce "la disobbedienza civile che ho portato avanti per contestare il nuovo codice della strada voluto da Salvini".

A fine dicembre Blengino si era autodenunciato a Roma per "guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti".

"Sono stato denunciato - ribadisce - in seguito alla disobbedienza civile che ho portato avanti nelle scorse settimane per contestare il nuovo codice della strada voluto da Salvini" spiega lo stesso Blengino: "L'obiettivo ora è smantellare la legge che colpisce chi, perfettamente lucido, si mette alla guida dopo aver fumato cannabis nei giorni precedenti. Si tratta di una norma liberticida e incostituzionale, che prevede fino a un anno di carcere e 6.000 euro di multa. Questa è una politica propagandistica che non risolve alcun problema reale".

"Rovinare vite senza motivo e criminalizzare chi non è alterato è l'ennesima dimostrazione di una politica miope e punitiva. Non vedo l'ora di arrivare in tribunale per smontare questa legge ridicola" conclude Blengino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA