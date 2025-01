Barry Callebaut di Verbania, lunedì riprende lo sciopero

Riprende lo sciopero nello stabilimento di Verbania Intra della Barry Callebaut, che la multinazionale del cioccolato chiuderà entro la metà dell'anno: per lunedì, i sindacati hanno indetto lo sciopero di otto ore per turno. La decisione arriva dopo che l'azienda ha posticipato la data di apertura della procedura di licenziamento collettivo, con la quale si dovrebbe cominciare a discutere degli indennizzi ai circa cento lavoratori che perderanno il posto di lavoro, e all'indomani dell'assunzione di alcuni nuovi lavoratori interinali, a partire da lunedì prossimo. La decisione è stata accolta con "estremo stupore" dai sindacati.

"Questo comportamento - si legge in una nota della Fai Cisl Piemonte Orientale e delle Rsu - è irrispettoso dei lavoratori impegnati in questa difficile vertenza, condizionata da decisioni unilaterali sempre tese a dare una risposta al business per rispondere a mere illusioni azionarie. Crediamo veramente che la misura sia colma e rasenta la mancanza di rispetto verso i lavoratori dello stabilimento e le istituzioni Italiane. Questa ennesima azione, messa in atto dall'azienda, è un atto gravissimo, ed è l'ennesima provocazione verso i lavoratori. Questo non è mercato, è sciacallaggio industriale: continuando su questa strada non si potrà che andare verso lo scontro sociale".

Sulla vicenda Barry Callebaut lunedì 20 gennaio è in programma un incontro presso la sede della Regione Piemonte.





