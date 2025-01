Torino: Cairo al Filadelfia con la squadra

C'era anche il presidente Urbano Cairo ad assistere all'allenamento del Torino al Filadelfia. I granata di Paolo Vanoli stanno continuando la preparazione in vista della trasferta di Firenze, il numero uno del club di via Viotti ha voluto mostrare vicinanza e compattezza alla squadra per la gara di domenica all'ora di pranzo.

Il patron si è intrattenuto in un lungo colloquio con il tecnico Paolo Vanoli, con quest'ultimo che continua ad aspettare rinforzi dopo il grave infortunio al ginocchio di cui è stato vittima capitan Zapata lo scorso 5 ottobre: a metà sessione invernale, infatti, la casella degli acquisti del Toro è ancora vuota.



