Rubano su un'auto a Torino, due giovani arrestati dalla polizia

Due giovani di 25 e 28 anni, il primo di origine senegalese e il secondo marocchino, sono stati arrestati la sera scorsa per furto aggravato in concorso dalla polizia a Torino, dopo che una giovane coppia li aveva sorpresi a rubare sulla propria vettura e aveva chiesto aiuto alle forze dell'ordine. Agenti delle volanti del commissariato San Donato sono accorsi sul posto, fra via Cherubini e via Monterosa, e hanno visto due sagome allontanarsi nel buio. I poliziotti si sono divisi e hanno individuato il primo, che tentava di nascondersi tra le auto in sosta, e il secondo, che aveva scavalcato il muro di uno stabile, entrando in cortile. Ai due giovani gli agenti hanno sequestrato arnesi per lo scasso e refurtiva provento di altri colpi.

La Procura di Torino ha richiesto e ottenuto per entrambi la convalida dell'arresto, con sottoposizione alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria.



