Regione e Confindustria insieme per lo sviluppo del Piemonte

Si rafforza la collaborazione tra Regione e Confindustria per individuare le strategie da adottare per lo sviluppo socio-economico del Piemonte. Gli assessori regionali e i vertici del sistema imprenditoriale si sono incontrati nel Grattacielo per un confronto sulle sfide economiche e produttive del Piemonte a partire dal piano industriale predisposto e condiviso con la Regione dagli imprenditori già dalla prima stesura nel 2021. Dopo un incontro plenario, la giornata è proseguita con riunioni specifiche con una particolare attenzione a infrastrutture, lavoro, industria, formazione e turismo. I risultati sono stati illustrati dai presidenti della Regione Alberto Cirio, con il vicepresidente Elena Chiorino e l'assessore Andrea Tronzano, e di Confindustria Piemonte, Andrea Amalberto.

"C'è tanto lavoro da fare insieme - ha detto il governatore Alberto Cirio - in una situazione che ha prospettive fiduciose, nonostante la fase delicata che il sistema produttivo sta affrontando in Italia e in Europa. I dati dicono che il Piemonte è cresciuto dopo la pandemia più di molte altre regioni e al pari della media nazionale". Chiorino si è soffermata sull'importanza della formazione per consentire ai lavoratori di acquisire le competenze e la professionalità necessarie per accrescere la competitività delle imprese. Tronzano ha ricordato che nel 2025 la Regione investirà per lo sviluppo 1 miliardo e 109 milioni di euro, stanzierà 45 milioni per la banda ultralarga e saranno indette le gare per il rinnovo delle concessioni idroelettriche.

"Il nostro piano industriale è stato nuovamente condiviso con la Giunta regionale. In questo momento il punto principale è certamente andare incontro alle aziende dell'automotive, ma anche a tutti gli altri settori che hanno necessità di sviluppo, e quindi formazione e aggiornamento professionale. Perché, se da un lato abbiamo un maggiore ricorso alla cassa integrazione, dall'altro abbiamo anche molte imprese che cercano e non trovano i lavoratori. Ecco perché stiamo lavorando a un piano migranti, ma lavoriamo anche sul credito per favorire gli investimenti delle imprese" ha detto il presidente di Confindustria Piemonte, Andrea Amalberto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA