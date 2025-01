Polizia stradale, Gianluca Sproviero comandante a Ovada

Gianluca Sproviero, 52 anni, è il nuovo comandante della sottosezione polizia stradale di Ovada (Alessandria).

Arruolatosi nel 1998, finito il corso allievi agenti è stato assegnato proprio in città. Dopo la specializzazione al Caps di Cesena e una lunga esperienza su strada, nel 2012 è stato assegnato all'ufficio di polizia giudiziaria, portando a termine numerose operazioni. Concluso il corso di formazione per ispettori alla Cardile di Alessandria, è arrivato alla Polstrada di Novara per poi, l'anno dopo, ritornare a Ovada.

Ha conseguito la laurea in Servizi giuridici all'Università di Cassino e del Lazio Meridionale ed è stato insignito dell'onorificenza al merito civile del ministero dell'Interno e del premio Sandro Pertini dall'associazione ovadese Due Stelle Onlus, "per atti di civico coraggio".

Il comando della stradale di Ovada - che ha competenza sull'A26 Genova-Gravellona Toce, una delle arterie autostradali più importanti del Nord Ovest, che collega Piemonte e Liguria - giunge dopo un'ultraventennale esperienza.



