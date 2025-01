Festival della tv, a Dogliani dal 23 al 25 maggio

Il borgo cuneese di Dogliani, nel cuore delle Langhe, torna a essere il palcoscenico del Festival della tv. Dal 23 al 25 maggio 2025, le piazze, il cinema-teatro e gli spazi del centro ospiteranno la quattordicesima edizione con tre giornate dedicate al mondo della televisione, del giornalismo e dei media in un programma ricco di incontri, dibattiti e spettacoli.

Il tema scelto per questa edizione è "Ritrovarsi" e "Nasce - spiegano gli organizzatori - dall'urgenza di riscoprire il valore della connessione reale in un'epoca in cui le tecnologie digitali sembrano avere amplificato, anziché ridotto, il nostro isolamento".

Per l'edizione 2025 la manifestazione sul palco saliranno i volti più amati del piccolo schermo, insieme a giornalisti, autori, registi e nuove voci che stanno plasmando il futuro della narrazione mediatica. Al centro del festival temi attuali: dalla televisione come strumento di informazione e intrattenimento al rapporto con i social media, fino alle sfide legate alla pluralità e alla qualità dei contenuti.



