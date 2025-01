Controlli in bar e ristoranti nel Vco, uno su 4 lavorava in nero

È di nove persone denunciate e di oltre 80mila euro di sanzioni erogate il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Omegna, in collaborazione con i militari del comando provinciale di Verbania, in undici locali, principalmente bar e ristoranti, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. I lavoratori identificati sono stati complessivamente 35: nove di loro sono risultati in nero, sei erano irregolari. Sette attività sono state sospese.

I controlli sono stati effettuati a Verbania, Casale Corte Cerro, Gravellona, Stresa, Ornavasso, Cannobio, Baveno, Macugnaga, Crevoladossola. Oltre a bar e ristoranti, i carabinieri hanno controllato una sala slot e un privato: quest'ultimo aveva assunto in nero, come collaboratrice domestica, una donna straniera senza permesso di soggiorno.

Negli altri casi, gli illeciti riguardano principalmente la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi e la mancata autorizzazione all'istallazione dei sistemi di videosorveglianza.



