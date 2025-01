Compagnia di San Paolo, 4 milioni per l'intelligenza artificiale

La Fondazione Compagnia di San Paolo mette in campo 4 milioni di euro per l'intelligenza artificiale per il quadriennio 2025-2028. Le risorse sosterranno il Compagnia di San Paolo Institute for Advanced Study, un centro di alta innovazione che punta a promuovere l'eccellenza nella ricerca, attrarre talenti internazionali a Torino e accelerare l'innovazione tecnologica, con un impatto sia locale sia nazionale. E' quanto prevede l'accordo siglato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dall'Istituto italiano di Intelligenza Artificiale per l'Industria (AI4I). L'istituto avrà sede all'interno delle Ogr di Torino, presso il quartier generale dell'AI4I.

"Con il Compagnia di San Paolo Institute for Advanced Study, ci proponiamo di accrescere la visibilità e la reputazione della Fondazione AI for Industry, creando un ecosistema attrattivo che favorisca la cooperazione con esperti e ricercatori di talento provenienti dai più prestigiosi centri accademici e industriali di ricerca e sviluppo a livello internazionale. Non è l'ennesimo istituto ma si muove in un'ottica Paese per rafforzare le relazioni tra i centri italiani focalizzati su Ai e Big Data", spiega Marco Gilli, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo.

"La partnership con Compagnia permette ad AI4I di consolidare il proprio ruolo come Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale per l'Industria, combinando ricerca e formazione di capitale umano qualificato. Molto importante, in questa prospettiva, sarà la costruzione di un ecosistema aperto, al servizio della ricerca e dell'alta formazione" sottolinea Fabio Pammolli, presidente AI4I. "Attrarre ricercatori internazionali di alto livello e, allo stesso tempo, coltivare giovani talenti rappresenta un elemento cruciale per rafforzare la competitività del territorio e del Paese. In questo scenario, la nascita dell'Istituto è chiaramente una grande opportunità per tutti" afferma Francesco Ubertini, presidente di Cineca, centro di supercalcolo italiano.



