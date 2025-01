Cirio, da febbraio 10 milioni per i lavoratori dell'auto in cig

Ammonta a più di 10 milioni di euro il fondo della Regione Piemonte destinato all'integrazione del reddito dei lavoratori del settore auto in cassa integrazione.

Le risorse saranno erogate a fronte delle politiche attive che saranno messe in campo, alle quali i lavoratori dovranno partecipare. Lo ha spiegato il presidente Alberto Cirio a margine dell'incontro tra la giunta regionale e Confindustria Piemonte. La misura verrà presentata a inizio febbraio in un consiglio regionale che sarà dedicato al tema e diventerà subito operativa.

"Per non lasciare sole le famiglie di chi ha una persona in cassa integrazione abbiamo introdotto un meccanismo che c'è solo in Piemonte. Una misura che ci permette, attraverso le risorse del Pnrr, di aiutare chi è in cassa integrazione riportandolo ai livelli di reddito ordinario. Quindi un occhio di grande attenzione all'imprese, ma allo stesso tempo a tutto l'indotto e ai fornitori, ma anche ai lavoratori e alle loro famiglie", ha detto Cirio. "La misura è un unicum in Italia - ha sottolineato Cirio - e deve portare al 2026 aiutando a superare il momento di difficoltà dell'auto, in attesa dell'arrivo del nuovo modello a Mirafiori e dell'aumento della produzione. Oggi si rivolge ai lavoratori dell'auto che sono in maggiore difficoltà, ma poi rimarrà stabile. La potremo declinare a seconda dei settori che vivono situazioni di crisi".



