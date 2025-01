Banca di Cherasco, 'con l'Onu per l'anno delle cooperative'

La Banca di Cherasco (Cuneo) è stata riconosciuta dall'Onu come partner per le celebrazioni dell'Anno internazionale delle cooperative. "Questo riconoscimento diventa il nostro impegno per i prossimi mesi: farci portavoce dell'impatto del mondo cooperativo attraverso il nostro modo di fare banca - ha sottolineato il direttore generale dell'istituto di credito cooperativo, Marco Carelli -. Per noi l'iniziativa dell'Onu significa un richiamo alla nostra identità ed è allo stesso tempo una conferma dei valori mutualistici e cooperativi che ci guidano. Gli obiettivi di Sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni unite sono la traduzione in chiave moderna delle attività mutualistiche del passato".

Nelle ultime settimane, come viene riferito in una nota, "sono state due le iniziative intraprese dalla Banca di Cherasco in questo ambito. Alla fine dello scorso anno c'è stato il progetto di volontariato aziendale, nato da un concorso interno tra i colleghi, grazie al quale oltre cento dipendenti in una giornata lavorativa hanno messo a disposizione il proprio impegno e le proprie competenze a sei onlus di Cuneese e Torinese. Poco prima di Natale inoltre sono state attuate una serie di misure per dare un aiuto concreto e immediato ai lavoratori della Diageo di Santa Vittoria d'Alba dopo l'annuncio da parte della proprietà di chiudere lo storico stabilimento ex Cinzano, in cui lavorano 349 addetti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA