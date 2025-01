Alessandria e la storia cantata in 5 spettacoli

Un viaggio in 5 tappe per raccontare gli avvenimenti più significativi del territorio e conoscere personaggi come San Baudolino, l'imperatore Federico Barbarossa, il condottiero Jacopo Dal Verme, papa San Pio V, Napoleone e il bandito Mayno della Spinetta, il conte Santorre di Santarosa e il patriota Andrea Vochieri. Prende il via domani, sabato 18 gennaio dalle 21, nel salone delle ex scuole elementari di Casal Cermelli 'Alessandria la storia cantata', ciclo di spettacoli con voce narrante, musica dal vivo e canzoni della tradizione popolare eseguiti da alcuni componenti del gruppo 'Tre Martelli'.

L'iniziativa è promossa dall'associazione culturale 'Trata Birata', con il contributo della Fondazione SociAl e il patrocinio della Provincia.

Prossimi appuntamenti a Rivarone (25 gennaio alle 21, Salone dei Ciliegi), Gamalero (15 febbraio alle 17 in Biblioteca), Auditorium Marengo di Spinetta (22 febbraio alle 17), Circolo Ricreativo della frazione Giardinetto di Castelletto Monferrato (15 marzo alle 21).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA