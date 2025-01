Abbandona le reti nel lago Maggiore, denunciato un pescatore

Un pescatore di professione è stato denunciato dai militari della guardia costiera della capitaneria di porto di Genova e del nucleo guardia costiera Lago Maggiore di Solcio di Lesa per abbandono di rifiuti: lungo il litorale lacustre di Intra, aveva abbandonato reti da posta di una lunghezza complessiva di circa 2.000 metri. Le reti da pesca abbandonate, le cosiddette reti fantasma, sono state sequestrate: costituiscono una seria minaccia all'ecosistema, perché seppur inutilizzate possono continuare per anni a intrappolare pesci e uccelli acquatici.

I militari della guardia costiera hanno anche scoperto e messo fine a un commercio di prodotti ittici illegalmente catturati e commercializzati. In un ristorante sul lago Maggiore, in particolare, sono stati sequestrati 80 chili di filetti di lucioperca, persico e gardon. Il titolare del locale è stato multato per 2.500 euro per mancanza di tracciabilità e commercio di prodotto della pesca non professionale. Cinque ristoratori sono stati invece sanzionati, con 516 euro di multa ciascuno, per l'irregolare stoccaggio degli oli esausti derivanti dalle attività di cucina.



