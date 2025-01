Profumeria Elide da quasi un secolo un pezzo di storia di Torino

Da quasi un secolo a Torino la Profumeria Elide in Galleria Umberto I, vicino a Porta Palazzo, è un punto di riferimento del settore. La più antica della città. Una boutique dove collezionisti e appassionati da tutto il mondo vengono a scoprire e ad 'annusare' le fragranze. Anche la famiglia Agnelli comprava qui i profumi. Dal 1958 è della famiglia Bertetti, ma ora potrebbe cambiare proprietà.

"Sono legatissimo a questo posto, ma oggi sto considerando la possibilità di vendere. Accetto offerte, anche se è come una coltellata al cuore. Per dare continuità al locale resterei anche un anno, senza chiedere nulla, per raccontare tutto al futuro proprietario", spiega il titolare Gianni Bertetti che ha ereditato dalla mamma Elide questo locale e lo manda avanti dal 1992 quando la donna è morta. "Mia mamma iniziò a lavorare qui nel 1944 come commessa, non avrebbe mai immaginato di riuscire a coronare il suo sogno: essere la titolare di una profumeria. Nel 1958 ha acquistato la licenza diventando a tutti gli effetti un'imprenditrice. Nel 1976 la profumeria ha raddoppiato il suo spazio di vendita" racconta il figlio che sin da piccolo è cresciuto in questo mondo. "Ho incontrato già da giovanissimo i direttore dei grandi nomi della profumeria, da Revlon a Helena Rubinstein". Per i sessant'anni la profumeria ha lanciato sei profumi, uno ha il nome Elide, uno si chiama 58 come l'anno di avvio dell'attività da parte della mamma.

Da Elide si possono trovare essenze da tutto il mondo, comprese quelle arabe. La vera chicca sono gli oltre 500 pezzi da collezione, alcuni dei quali sono stati esposti nel 2018 a Palazzo Madama nella mostra 'Perfumum-I profumi della storia', un racconto sull'evoluzione e la pluralità dei significati del profumo dall'Antichità greca e romana al Novecento.



