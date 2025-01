Palazzo Ghilini candidato per i 'Luoghi del Cuore' del Fai

Palazzo Ghilini, sede di Prefettura e Provincia di Alessandria, partecipa alla 12esima edizione del censimento dei 'Luoghi del cuore' promosso dal Fai.

L'iniziativa è un altro importante passo per la valorizzazione del 'vero palazzo reale di Alessandria', dall'architettura in barocco piemontese. Il nome deriva dal committente, il marchese Tommaso Ottaviano Antonio Ghilini, che lo fece costruire nel XVIII secolo, su progetto dell'architetto astigiano Benedetto Alfieri.

Per partecipare: info su sito www.fondoambiente.it.

Al momento in testa alla graduatoria nazionale provvisoria dei 'Luoghi del Cuore' c'è la Chiesa di San Giacomo della Vittoria, a pochi passi proprio da Palazzo Ghilini. Già nel 2013, un altro edificio storico di Alessandria, la Cittadella, storica fortezza militare alle porte della città, ha vinto.





