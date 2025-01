Osapp, nel 'minorile' di Torino 6 detenuti dormono per terra

Nel carcere minorile Ferrante Aporti di Torino, dove lo scorso agosto scoppiò una rivolta, ci sono - a causa del sovraffollamento - 6 detenuti che dormono per terra. Lo denuncia è il sindacato Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria): due giovani reclusi passano la notte su una brandina da spiaggia e quattro con il materasso sul pavimento perché nel carcere sono attualmente presenti 53 detenuti a fronte di una capienza complessiva di 46 posti letto.

"La situazione determina non pochi disagi per il personale di Polizia penitenziaria che presta servizio al Ferrante Aporti", dicono dal sindacato.

Per il segretario generale Osapp, Leo Beneduci, l'istituto minorile di Torino è uno dei "peggiori in Italia. Probabilmente l'amministrazione centrale ha già dimenticato quanto accaduto il 1/o agosto dello scorso anno dove si è verificata una violenta rivolta con ingenti danni, salvo poi eleggere come capri espiatori solo quattro agenti che avevano impedito una evasione di massa e, invece di premiarli, sono stati tutti destinatari di procedimento disciplinare - afferma Beneduci - Ci auguriamo non si verifichi una situazione simile a quella di agosto".



