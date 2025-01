Mafia: Lo Russo, le indagini hanno dimostrato che è presente

La Giornata di Gratitudine alle forze dell'ordine per il contrasto alle mafie, istituita dalla Regione Piemonte è stata celebrata questa mattina a Torino, nella Sala Rossa di Palazzo di Città. Erano presenti il sindaco Stefano Lo Russo, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il procuratore capo Giovanni Bombardieri, l'ex procuratore Gian Carlo Caselli e i rappresentanti delle forze dell'ordine.

"Siamo qui a celebrare la gratitudine alle forze dell'ordine per la lotta che ogni giorno fanno alle mafie - ha detto il sindaco - Le indagini degli ultimi anni hanno messo in evidenza che sono presenti anche qui, in modo più insidioso, senza spari per strada ma con capacità di infiltrarsi".

Per Lo Russo "la cultura dell'antimafia si fa attraverso molte iniziative: attività di formazione, attività politiche e costruendo nei ragazzi la consapevolezza che questo è un problema del territorio".

Durante le celebrazioni i bambini delle scuole elementari 'Franchetti' e 'Marconi Antonelli' hanno presentato i loro lavori sul tema e poi hanno premiato con delle targhe i rappresentanti delle forze dell'ordine.



