Individuato e denunciato ladro di bar-tabaccheria a Cuorgnè

I carabinieri di Cuorgnè (Torino), hanno denunciato un cittadino moldavo di 31 anni per il reato di furto aggravato in concorso e tentato e ricettazione. Secondo gli investigatori l'uomo, insieme a dei complici rimasti ignoti, avrebbe portato a segno due colpi le notti del 9 e 16 febbraio 2023, in esercizi commerciali di San Ponso, Rivara e Busano.

Il bottino più grosso, circa 300 euro e venti stecche di sigarette, erano stati portati via da un bar-tabaccheria di San Ponso.

L'uomo con i complici utilizzava autovetture e targhe rubate. A lui i carabinieri sono arrivati grazie ai fotogrammi delle telecamere di videosorveglianza e grazie alla collaborazione del Ris di Parma, dove sono state inviate le impronte rilevate sul luogo del delitto.



