CasaPound, striscione a Torino per Pamela Mastropietro

Nella notte, a Torino, in piazza Baldissera, è stato affisso uno striscione con la scritta 'Giustizia per Pamela'. Un'azione rivendicata da CasaPound, che in una nota spiega che è stata fatta per "focalizzare l'attenzione sull'attesa sentenza della Corte di Cassazione, prevista per oggi, che riguarda l'atroce omicidio di Pamela Mastropietro".

Pamela venne uccisa nel gennaio 2018 a Macerata. Per l'omicidio è stato condannato all'ergastolo Innocent Oseghale.

"Il caso - affermano da CasaPound Torino - ha scosso profondamente l'opinione pubblica per la crudeltà del delitto e il dolore arrecato alla famiglia, che da anni chiede giustizia con dignità e fermezza".



