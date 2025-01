Van Gogh on Ice, la pista da ghiaccio come una grande tavolozza

Torna a Torino il classico appuntamento con il format Show on ice, produzione internazionale a cura di Dimensione Eventi. lo spettacolo che unisce sport, arte e musica. Dopo Klimt e Monet la pista da ghiaccio diventa una grande tavolozza sulla quale il video mapping disegna le opere di Vincent Van Gogh, ad accompagnare danza e acrobazie delle stelle internazionali del pattinaggio artistico.

Una produzione, in collaborazione con Associazione Culturale Dreams e con il patrocinio di Città Metropolitana di Torino. Con la partecipazione speciale degli atleti di della Federazione Italiana Sport Ghiaccio - Comitato Piemonte.

La produzione dell'evento ha deciso di realizzare il format al Pala Tazzoli (via Sanremo 67 a Torino), location - spiega - che consente una visione più intima dell'evento, oltre a un'ottima visuale dello show da qualunque punto del palazzetto, raddoppiando il numero degli spettacoli, con due repliche: venerdì 7 e sabato 8 febbraio, entrambe alle ore 21.



