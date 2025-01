Truffavano anziani, arrestate quattro persone per sei colpi

I carabinieri del nucleo investigativo di Genova hanno arrestato quattro persone accusate di avere truffato diversi anziani con la tecnica del finto avvocato o del finto maresciallo. In manette sono finiti quattro napoletani di età compresa tra i 55 e i 27 anni. Gli investigatori contestano sei truffe nelle province di Genova, Piacenza e Alessandria. Il bottino, tra soldi e gioielli, ammonterebbe a 20 mila euro. Il modus operandi era sempre lo stesso: le vittime venivano contattate al telefono da finti carabinieri o avvocati dicendo che un figlio aveva avuto un incidente e che per evitare l'arresto sarebbero serviti soldi.

Tre dei quattro arrestati sono finiti a Poggioreale mentre uno era già nel carcere di Bologna per un altro motivo.



