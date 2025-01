Truffa del falso incidente, arrestato un uomo a Biella

Quando una pattuglia della squadra mobile di Biella ha notato un giovane uomo andare a passo spedito in stazione mentre non c'erano treni in partenza si è insospettita. Una volta fermato addosso al trentenne, residente a Napoli, sono stati trovati contanti e monili in oro nascosti nella biancheria. Da una serie di controlli si è scoperto che i beni rinvenuti erano frutto di una truffa. Poco prima infatti una donna ultraottantenne residente in città aveva sporto denuncia: un uomo, spacciandosi per poliziotto, le aveva fatto credere che il figlio avesse avuto un incidente. Per risolvere il tutto, secondo il truffatore, occorreva pagare subito.

L'anziana aveva così messo insieme 1.000 euro che aveva in casa e alcuni monili in oro.

L'uomo è stato arrestato e il provvedimento è stato convalidato, disponendo la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Napoli. A suo carico anche un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nei comuni di Biella e di Zubiena.



