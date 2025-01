Sei piemontesi in cerca d'amore, gli avatar dei big della musica

Sei piemontesi che hanno fatto la storia della musica - Fred Buscaglione, Luigi Tenco, Rita Pavone, Umberto Tozzi, il frontman dei Subsonica Samuel e Paolo Conte - tornano sul palco grazie all'intelligenza artificiale. I loro avatar, identici agli artisti nelle sembianze e nella voce, saranno i protagonisti dello spettacolo 'Sei piemontesi in cerca d'amore' che debutta venerdì 17 gennaio, alle 21, al Teatro Italia di Borgaro. A produrlo e interpretarlo è la Ukulele Turin Orchestra, ensemble torinese che ripropone dal vivo i classici del rock e del soul in forma orchestrale. I sei musicisti interloquiranno con il narratore Paolo Valpreda con l'obiettivo di smentire le false notizie che si sono diffuse sul loro conto, per far percepire la facilità con cui è possibile manipolare l'informazione. Un'originalissima alternanza fra narrazione, musica live e interazioni dell'intelligenza artificiale, comporrà i tasselli di uno show crossmediale, proiettato su video a grande schermo.

Grande cura è stata posta anche nella stesura dei testi che, per le parti riguardanti Fred Buscaglione e Paolo Conte, sono stati affidati a Marina Rota: sarà proprio la scrittrice ad aprire lo spettacolo alle 21, presentando il suo "Sotto le stelle di Fred", biografia romanzata di Fred Buscaglione, giunto alla terza ristampa, con il giornalista Edmondo Bertaina.





