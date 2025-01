Piano Italia Fiat, al via promozioni per i modelli del brand

Fiat inaugura il 2025 con il lancio del Piano Italia Fiat, "un programma di azioni commerciali straordinarie che rendono le vetture Fiat accessibili a tutti gli italiani in linea con il Dna del marchio". In particolare, con il nuovo piano il brand - spiega una nota - offre promozioni senza precedenti, ancora più competitive rispetto agli incentivi statali scorsi, consolidando il suo ruolo di leader del mercato domestico e artefice di una storia di successo costruita insieme agli italiani. Per garantire a tutti i clienti l'opportunità di valutare da vicino i prodotti e le offerte del Piano Italia Fiat, il marchio ha organizzato due Porte Aperte - il 18-19 gennaio e il 25-26 gennaio - durante le quali le concessionarie Fiat accoglieranno i visitatori per far conoscere e provare su strada l'intera gamma, oltre a dare informazioni sulla promozione valida fino al 31 gennaio.

Per comunicare la nuova offerta dedicata a 600 è arrivato anche un nuovo spot televisivo che racconta Fiat 600 Hybrid.

Accompagnato dalle note di una versione moderna di "Tu si 'na cosa grande" di Domenico Mudugno, vediamo un gruppo di amici godersi il viaggio e tutte le emozioni di una vacanza in Costiera Amalfitana a bordo della vettura.



