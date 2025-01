Oscar dell'ortofrutta, premiato giovane amministratore di Exica

Edoardo Rovetta, amministratore di Exica, classe 1999, fa parte degli imprenditori Under 35 premiati durante l'evento 'Protagonisti dell'Ortofrutta Italiana 2025', organizzato da Corriere Ortofrutticolo, con la partnership di Fedagromercati-Confcommercio. Ha ricevuto il riconoscimento 'Il futuro passa dai giovani'.

Exica è un'azienda piemontese, con sede a Grugliasco (Torino), attiva nel campo dell'importazione, trasformazione e commercializzazione di frutta secca, legumi e frutta disidratata attiva da più di cent' anni. "Il riconoscimento - sottolinea Rovetta - mette in evidenza il punto di forza di Exica: la sua capacità di unire, da oltre un secolo, la passione di un'impresa familiare alla visione di un'azienda in costante rinnovamento".

Edoardo Rovetta ha fondato e guida tutt'ora il Gruppo Giovani di Fedagro Torino-APGO, dal 2023 è vice presidente del Gruppo Giovani Nazionale con delega al Nord Italia di Fedagromercati-Confcommercio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA