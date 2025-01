Mirafiori, in sciopero i lavoratori del reparto eDct

I lavoratori del reparto eDct di Mirafiori, dove si producono i cambi ibridi - uno dei pochi della fabbrica torinese in cui si lavora in questi giorni - scioperano oggi un'ora dalle 9,30 alle 10,30 per chiedere "migliori condizioni di lavoro". Lo rende noto la Fiom torinese che parla di "adesione totale".

"In fabbrica fa freddo, i lavoratori hanno chiesto un intervento sull'impianto di riscaldamento, ma non c'è stato alcun provvedimento. E' una situazione inaccettabile, sarà solo l'inizio" spiega Gianni Mannori, responsabile di Mirafiori per la Fiom torinese.

I lavoratori sono 800 e già quest'estate avevano scioperato per il caldo eccessivo.



