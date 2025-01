Adesione fino al 90% in tante aziende della provincia di Alessandria per lo sciopero di oggi indetto dai metalmeccanici dopo la rottura del tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Lo fa sapere la Uilm, in presidio con le altre sigle di categoria davanti alla sede di Confindustria.

"Chiediamo più salario, più sicurezza, meno orario", le rivendicazioni delle tute blu.



