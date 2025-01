Intesa Sanpaolo attiva raccolta fondi per il Collegio Einaudi

Sono partiti in questi giorni i lavori per l'ampliamento della Sezione Valentino del Collegio Einaudi. Il progetto di riqualificazione da oltre 2 milioni di euro prevede la riconversione dell'ex mensa universitaria di Via Ormea con la nascita di ulteriori 40 posti di studio per studenti meritevoli. L'investimento complessivo con i contributi di Regione Piemonte (60mila euro), Fondazione Compagnia di San Paolo (200mila), Fondazione Crt (30mila), a cui si aggiungeranno fondi propri e ulteriori entrate provenienti da raccolta fondi, è di circa 2 milioni e 232 mila euro. Tra i sostenitori si aggiunge anche Intesa Sanpaolo, con il progetto Formula "Spazio al merito", selezionato nell'ambito del Programma Formula della Banca, in collaborazione con Cesvi. Il progetto, attivo sulla piattaforma di crowdfunding ForFunding, ha l'obiettivo di raccogliere 100.000 euro entro il 30 aprile per contribuire alla realizzazione di nuovi spazi riqualificati. In particolare, saranno finanziate sei nuove camere per un totale di 12 posti di studio e una sala studio, che verrà denominata "Ala Formula".

L'intervento di riqualificazione è un ulteriore tassello all'importante progetto della Fondazione Collegio Universitario Einaudi, "volto a ingrandire e rendere ancora più efficienti, moderne e confortevoli le proprie 5 sedi torinesi, al fine di ospitare e supportare nella formazione un numero sempre maggiore di studenti meritevoli, che scelgono Torino per intraprendere la propria carriera universitaria". Un progetto cominciato nei primi anni del 2000 e che ha interessato nel 2022 La Manica - ex mensa della sezione Crocetta di Corso Lione 24 e la sezione Mole di via delle Rosine, con un importante intervento di riqualificazione, nel 2023.



