Fondo Usa mette in vendita sito ex Sogefi su Immobiliare.it

Un'altra storica fabbrica torinese del settore auto è in vendita su Immobiliare.it. Si tratta dell'ex Sogefi di Sant'Antonino di Susa, oggi Purflux Group, dove si producono filtri motore. Lo stabilimento era di proprietà del gruppo De Benedetti ed è stato ceduto a febbraio del 2024 al fondo americano Pacific Avenue.

Nell'annuncio - spiega la Fim torinese - non viene indicato il prezzo di vendita, ma si fa sapere che "i fabbricati sono in perfetto stato, risultano essere utilizzati, privi di materiali nocivi e di contaminazioni, dotati di impianti tutti a norma e manutenuti. Ottima la società utilizzatrice. L'operazione assicura una resa netta del 8,58 % annuo".

"L'inserzione è stata notata da alcuni lavoratori che ci hanno chiesto informazioni. Aspettavamo il nuovo piano industriale e invece a sorpresa è arrivata la notizia. C'era già stato a fine anno un incontro all'Amma con la direzione dello stabilimento e un altro era già previsto il 20 gennaio. Sulla vendita abbiamo provato a chiedere chiarimenti e finora hanno cercato di sdrammatizzare dicendo che continueranno a produrre anche dopo la vendita. Non è affatto chiaro, siamo preoccupati.

Avevamo già timori per il futuro dello stabilimento e dei posti di lavoro", spiega Marco Barbieri, operatore territoriale della Fim di Rivoli.



