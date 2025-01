Donazioni di plasma, in Piemonte parte il laboratorio mobile

Un ambulatorio mobile per diffondere la donazione di plasma. In Piemonte parte il progetto 'Se il donatore non va alla plasmaferesi... la plasmamobile va dal donatore', promosso dalla Regione. Viene attuato, per il momento, nelle zone di Novara, Biella, Verbania e Vercelli, quelle meno coperte dal servizio, e sarà poi esteso a tutto il territorio regionale con altre tre iniziative per la donazione del plasma, nel Cuneese, nell'area di Alessandria e a Torino.

L'ambulatorio mobile è suddiviso in tre spazi, per due donazioni di plasma in contemporanea e per la raccolta, grazie alle associazioni volontarie che operano nel settore del sangue.

"È un mezzo funzionale - sottolinea l'assessore alla Sanità, Federico Riboldi -, che va a coprire un aspetto, quello del plasma, molto significativo e per il cui approvvigionamento ci si deve rivolgere spesso altrove. Estendiamo la cultura del dono, ormai intrinseca nel tessuto sociale italiano e che viene ogni giorno rinnovata anche grazie a iniziative come questa".

In Piemonte vengono raccolti 19,5 chili di plasma ogni mille abitanti, contro i 16,9 del 2018. "E'- sottolinea Vincenzo De Angelis, direttore Centro Nazionale Sangue - nel gruppo delle regioni benchmark a cui il Paese deve guardare perché si deve arrivare a quei livelli di donazione".

Per il presidente della Regione Alberto Cirio "questa è un'iniziativa fondamentale per il plasma e obbiamo cogliere questa opportunità per rilanciare anche l'importanza del dono del sangue".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA