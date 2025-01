Chiorino, 'nel 2025 oltre 579 milioni per istruzione e lavoro'

Sono 46,6 milioni di euro in più quelli messi a disposizione nel bilancio 2025 per le direzioni istruzione, lavoro e formazione della Regione Piemonte. Una cifra record, come ha sottolineato il commissione Elena Chiorino, vicepresidente della Regione e assessora all'Istruzione e merito, lavoro e formazione, per un totale che ammonta a 579,7 milioni di euro. Nel 2024 erano 533,1 milioni.

"Un risultato significativo raggiunto negli ultimi cinque anni, nonostante le indicazioni stringenti sul bilancio da parte della Corte dei Conti, le risorse destinate alle direzioni che coordino sono cresciute negli anni in modo rilevante", ha detto Chiorino illustrando i dati.

"Questo risultato, frutto di una gestione attenta e strategica dei fondi regionali, europei e del Pnrr, ha consentito di ottimizzare le risorse disponibili senza gravare ulteriormente sul bilancio regionale - dice Chiorino -. Non solo: la crescente richiesta di risorse statali ed europee evidenzia in maniera chiara l'efficacia di questo assessorato della spesa delle risorse a livello territoriale. Questo ha permesso e permetterà di garantire ai cittadini un livello sempre più elevato di servizi".

Scendendo nel dettaglio, per quanto riguarda il Pnrr la disponibilità impiegata nel 2024 è stata di 75,8 milioni di euro per i servizi al lavoro e la formazione per i disoccupati previsti dal Programma Gol. "Per le stesse attività da realizzarsi nel 2025, con l'ampliamento della platea dei destinatari promosso e ottenuto dal Piemonte, avremo un totale di 161,5 milioni di euro", sottolinea Chiorino.

"Un altro aspetto rilevante è quello relativo al capitolo Fse+: la disponibilità impiegata nel 2024 è stata di 247,6 milioni di euro. Nel 2025 la programmazione prevista a bilancio ammonta a euro 279,1 milioni di euro", conclude.



