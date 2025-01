A Novara donna minaccia e molesta ex amante, denunciata

Lo ha molestato, tentando di chiuderlo in bagno insieme a lei. Non contenta, ha inviato fotografie di nudo alla moglie e lo ha minacciato di morte e di diffondere ai familiari e sui suoi social alcuni video con immagini sessualmente esplicite. Una donna è stata denunciata alla polizia della questura di Novara dal suo ex amante, dopo che era arrivata al punto di presentarsi sotto casa dell'uomo insieme ad alcuni amici, in seguito alla fine della loro storia, cercando un confronto fisico.

Si tratta di uno dei casi seguiti nell'ultimo mese dalla sezione della squadra mobile della questura novarese che si occupa di reati contro la persona, in danno ai minori e reati sessuali. Sei misure cautelari sono state eseguite a seguito di attività d'indagine in questo arco di tempo.

Tra queste, c'è la storia di una donna pakistana che aveva chiesto il ricongiungimento familiare con il marito connazionale, ma quando l'uomo è arrivato ad agosto ha cominciato a maltrattarla con minacce di morte e violenze fisiche.

Una donna ha denunciato l'ex compagno, che era anche il suo ex datore di lavoro, per atti persecutori, in quanto questi, non accettando la fine della loro relazione, si sarebbe presentato sotto l'abitazione, seguendola e contattandola telefonicamente, facendo anche capire di sapere dove e con chi si trovasse.

Infine, un ragazzo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, iniziati nel 2008, che hanno visto come vittima il padre. Il ragazzo, a cui è stata riscontrata una patologia psichiatrica, è stato inserito in una struttura riabilitativa per provvedere al meglio alle sue esigenze mentre, per mettere in sicurezza il padre, è stato applicato un dispositivo elettronico per assicurare una distanza minima dal figlio.





