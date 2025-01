Viminale, rimpatriato 36enne segnalato come combattente

Un cittadino nordafricano di 36 anni, segnalato dall'intelligence come combattente in zona di guerra, è stato rimpatriato per motivi di sicurezza nazionale. L'uomo era sbarcato illegalmente sulle coste sarde nel 2022 e aveva chiesto protezione internazionale, rigettata per "manifesta infondatezza" dalla Commissione territoriale di Cagliari.

Decisione confermata anche in sede giudiziaria. Lo fa sapere il Viminale.

L'uomo aveva poi fatto perdere le sue tracce. La Polizia lo ha arrestato a Torino. Espulso con decreto del prefetto di Torino, è stato successivamente trattenuto al Cpr di via Corelli a Milano e rimpatriato con un volo charter partito dalla frontiera aerea di Palermo.

Da ottobre 2022 ad oggi sono stati eseguiti 182 provvedimenti di espulsione/allontanamento per motivi di sicurezza nazionale, di cui 21 emessi dal ministro dell'Interno.



