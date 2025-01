Torna con 7 spettacoli Palcoscenico Danza, Il gioco delle ombre

Torna Palcoscenico Danza, rassegna diretta da Paolo Mohovich, dal 2015 progetto del Tpe Teatro Astra. I sette appuntamenti con la danza punteggiano gli spettacoli di prosa proposti dal Tpe con cinque prime nazionali e tante proposte portate in scena da eccellenze della coreografia contemporanea nazionale e internazionale e da talenti emergenti. Anche quest'anno Palcoscenico Danza trova l'aggancio tematico con la Stagione 2024/25 del Tpe Teatro Astra che si intitola Fantasmi ed è dedicata al nostro rapporto con la verità: Il gioco delle ombre è il titolo di questa decima edizione.

Si parte il 21 gennaio al Teatro Astra con un trittico, Duo d'Eden/ Grosse Fugue/ Elegia, messo in scena dalla Mm Contemporary Dance Company. Duo d'eden e Grosse fugue sono i due capolavori della coreografa francese Maguy Marin, Leone d'Oro alla Carriera alla Biennale di Venezia. Si prosegue con una prima nazionale e con la compagnia spagnola Led Silhouette. I fondatori e direttori Martxel Rodriguez e Jon López portano in scena Los Perros, al Teatro Astra il 24 e 25 gennaio, una coreografia di Marcos Morau. Il 7 e 8 febbraio va in scena al Teatro Astra un'altra prima nazionale, Nyko Piscopo con la compagnia Cornelia che propone una sua personalissima versione del celebre balletto Giselle.

Il Teatro dell'Altro con Eko Dance Project porta a Torino Au Revoir Moroir, il 15 febbraio al Teatro Astra, la nuova coreografia di Paolo Mohovich in prima nazionale con la drammaturgia di Cosimo Morleo e la musica originale di Max Fuschet. Si conferma la collaborazione con il festival Interplay: Daniele Ninarello presenta I offer myself to you, con la collaborazione di Cristina Donà, Elena Giannotti e Alessandro Sciarroni.

Il 4 marzo va in scena Behind the light di e con Cristiana Morganti, lo spettacolo, alla cui regia ha collaborato Gloria Paris, con il disegno luci di Laurent P. Berger e con i video creati da Connie Prantera Una nuova prima nazionale è Nostalgia di Giovanni Insaudo - premio Danza&Danza 2024 come miglior coreografo emergente - e della compagnia I Vespri, il 5 aprile in Lavanderia a Vapore.



