Spazio: prefetto di Torino in visita alla Altec

Il prefetto di Torino, Donato Giovanni Cafagna, è stato in visita oggi alla Altec, la società del settore aerospaziale che si occupa di supporto ingegneristico e logistico, per sperimentazioni, in particolare di biomedicina, addestramento degli astronauti, elaborazione di dati scientifici. Il core business dell'azienda è la partecipazione ai programmi legati alla Stazione Spaziale Internazionale.

L'amministratore delegato Vincenzo Giorgio ha illustrato al prefetto le attività dell'azienda e l'ha poi accompagnato in una una approfondita visita guidata dei centri di controllo operativi, del MultiMission Science Data Center e del Rover Operations Control Center (Rocc), della missione Exomars.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA