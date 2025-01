Ricerca Molinette, 250.000 euro per malattie dell'invecchiamento

Al via la quarta edizione del bando ricerca d'eccellenza della Fondazione Ricerca Molinette, in partnership con l'Università di Torino e l'Aou Città della salute e della scienza di Torino: 250.000 euro per combattere le malattie dell'invecchiamento. Il bando finanzia la ricerca anche grazie al generoso lascito di Domenico Negri e Ortensia Rolfo, benefattori che hanno devoluto 1 milione di euro alla Fondazione.

Lo scorso anno il bando ha finanziato la ricerca sull'addestramento dell'intelligenza artificiale per la diagnosi del tumore della mammella e l'applicazione di farmaci già impiegati in altre patologie per la cura dell'Alzheimer e del Parkinson.

"Le malattie dell'invecchiamento sono la frontiera più attuale della ricerca scientifica e hanno un impatto sociale enorme, destinato a crescere in modo esponenziale nei prossimi anni" dice il presidente della Fondazione, Massimo Segre. Il direttore scientifico della Fondazione e docente ordinario di biologia applicata, Emilio Hirsch, sottolinea la rilevanza pratica dell'iniziativa: "Investire nella ricerca traslazionale significa mettere la scienza al servizio del paziente".

Il finanziamento sarà suddiviso in due categorie: 200.000 euro destinati alla ricerca biomedica traslazionale per trasferire i benefici della ricerca di base sui pazienti e 50.000 euro destinati agli studi clinici. Il bando è riservato a chi svolge la propria attività nell'Aou Città della salute e della scienza o nel Centro interdipartimentale di biotecnologie molecolari di Torino e scade il 28 febbraio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA