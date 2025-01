Ogr Elevator, 12 le aziende che parteciperanno a Endeavor

Sono dodici le aziende - Algor Education, Avea Life, BeDimensional, Cubbit, Dalfilo, Holifya, Hotiday, Prem AI, Radical Storage, Spiagge.it, W-Sense e WithLess - che si sono guadagnate l'accesso all'edizione 2025 di Elevator, il programma creato da Endeavor, con il sostegno di Fondazione Sviluppo e Crescita Crt in collaborazione con Ogr Torino, per supportare le startup che stanno entrando in fase di scale up e dimostrano di avere il potenziale per affermarsi nell'ecosistema imprenditoriale locale e internazionale. Anche quest'anno è stato scelto un gruppo eterogeneo di aziende che operano in diversi settori: dal tech applicato a educazione e salute, fino a travel e Ia. Una varietà anche geografica, che parte da Piemonte e Lombardia toccando Liguria, Emilia Romagna e Lazio.

Le aziende verranno seguite per 6 mesi dal team, dai mentor e dai partner di Endeavor, l'organizzazione presente in oltre 40 mercati che riunisce oltre 2.000 tra i migliori imprenditori su scala globale, di cui più di 50 Unicorni.

In Italia, Endeavor lavora con aziende come Bending Spoons, Satispay, Unobravo e D-Orbit.



