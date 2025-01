Al via la quarta edizione di Vento Venture Building con Exor

Inizia questa settimana la quarta edizione di Vento Venture Building. Dopo avere selezionato 40 partecipanti tra oltre 800 candidature (2.400 dal lancio del programma), il progetto - organizzato con il sostegno di Exor - mira a supportare futuri imprenditori nel lancio di nuove imprese.

Durante i cinque mesi di percorso, i partecipanti, grazie alle borse di studio erogate dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, potranno concentrarsi su un unico obiettivo: sviluppare le proprie startup attraverso sessioni di formazione, mentoring e networking con esperti del settore e investitori (nelle edizioni passate hanno partecipato Arthur Mensh, founder di Mistral AI, Stéphane Bancel, ceo di Moderna, Matilde Giglio, founder di Even). Il programma sarà full-time e in presenza presso le Ogr Torino, per garantire un ambiente attivo e coinvolgente, dove i partecipanti potranno condividere esperienze e collaborare per creare team solidi. A metà del percorso, una volta completate le fasi di esplorazione del problema e di ideazione, i team avranno l'opportunità di ricevere un investimento pre-seed di 80.000 euro, necessari per potenziare e accelerare lo sviluppo della loro startup. Il programma terminerà il 19 giugno.

La Fondazione Compagnia di San Paolo sostiene l'intero ciclo di vita dei progetti imprenditoriali. Nel 2024, oltre 200 startup hanno beneficiato di questo supporto, contribuendo al benessere collettivo e alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Il programma di Venture Building di Vento è parte integrante della strategia della Fondazione, che attraverso investimenti a lungo termine genera impatti positivi per la comunità, consolidando un ecosistema dell'innovazione coeso, sostenibile e inclusivo, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Unione Europea e in connessione con gli ecosistemi locali e internazionali.



