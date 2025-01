Sfilata delle 54 delegazioni apre le Universiadi invernali

Hanno sfilato fra gli applausi del pubblico immortalando tutto con i cellulari, senza riuscire a nascondere la gioia e l'emozione, i loro passi scanditi dalla musica, giochi di luce e bandiere sventolate, fino all'ovazione che ha accolto la squadra azzurra, fra due ali di ballerini della crew hip hop Ping Pong Pang, che avevano aperto la serata con una coreografia ispirata alle discipline in gara.

Sono le delegazioni dei 54 Paesi delle Universiadi Torino 2025 che questa sera sono state protagoniste all'Inalpi Arena alla cerimonia di apertura. Dopo gli atleti è stata la volta dell'ingresso della bandiera italiana portata da Carolina Kostner e accolta da un gruppo di carabinieri in alta uniforme.

A intonare l'inno nazionale il Sunshine Gospel Choir.

A prendere la parola sono poi stati il presidente del Comitato organizzatore Alessandro Sciretti che ha citato valori come "pace, amicizia, sana e corretta competizione, inclusione, rispetto, sostenibilità", il presidente Fisu Leonz Eder, che ha definito gli studenti atleti "il cuore di questo evento", ricordando anche il debutto, in questa manifestazione, degli atleti paralimpici.

A dichiarare ufficialmente aperti i 32esimi Giochi Mondiali Universitari il ministro per lo Sport Andrea Abodi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA