Rincari e dazi, più timore del futuro tra le imprese cuneesi

Non solo i dazi di Trump ma soprattutto i rincari attesi sul fronte dell'energia, delle commodity e della logistica spaventano le imprese cuneesi. La rilevazione trimestrale di Confindustria Cuneo segna un calo di 15 punti sulle stime legate alla produzione manifatturiera: -8,1%, dal +7,3% di settembre.

Scendono in parallelo ordini (-10,5%) e redditività (-7,6%), ma restano in positivo, benché in calo, le attese sulla produzione (+4,1%). Gli investimenti rientrano nei programmi di tre quarti delle 300 aziende della manifattura intervistate, con il 25,9% - in aumento dal 23,7% dell'ultimo trimestre 2024 - che pianifica investimenti di portata significativa. Va nella stessa direzione l'indice di utilizzo di impianti e risorse, attestato al 77,2%. Restano negative al -4,8%, ma in fase di ripresa, le stime sulle esportazioni.

La speranza - sottolinea il centro studi di Confindustria - è che i dati riflettano anche un eccesso di prudenza già riscontrato più volte a inizio anno. "Anche nei momenti di incertezza, le aziende della provincia di Cuneo sanno trasformare le sfide in opportunità", commenta il presidente di Confindustria Cuneo Mariano Costamagna, sottolineando la tenuta degli investimenti.



