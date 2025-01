Mad for science 2025, selezionate 50 scuole di tutta Italia

La Fondazione Diasorin ha reso noto l'elenco delle 50 scuole secondarie di secondo grado italiane che hanno superato la prima selezione della nona edizione del concorso nazionale Mad for Science, accedendo alla fase successiva. Provengono da 15 regioni: il 40% dal Nord Italia, il 24% dal Centro e infine il 36% da Sud e Isole. Anche quest'anno si conferma rilevante la partecipazione dei licei scientifici, che rappresentano il 54% delle scuole selezionate per la seconda fase; seguono con il 42% gli istituti tecnici e con il 4% i licei classici a curvatura biomedica.

Il concorso mette in palio 200mila euro per rinnovare i laboratori di scienze d'istituto. Anche quest'anno candidature pervenute da tutta Italia. Entro l'8 maggio 2025 saranno selezionati gli 8 Istituti che si sfideranno nella Challenge finale prevista a fine maggio.

"Il concorso Mad for Science rappresenta un'opportunità unica per le scuole di trasformare i propri laboratori in spazi innovativi per sperimentare la scienza e il suo metodo. Siamo orgogliosi di riscontrare un così ampio coinvolgimento da parte delle scuole di tutta Italia, a conferma di quanto sia importante promuovere una cultura scientifica, capace di ispirare e appassionare le nuove generazioni" sottolinea Assunta Croce, segretario generale della Fondazione Diasorin.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA