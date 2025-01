Da Sinistra Ecologista modellino di ponte al centrodestra

Un modellino del ponte sullo Stretto come regalo al centrodestra "per evidenziare le contraddizioni sul tema del trasporto pubblico". A realizzarlo e donarlo il gruppo di Sinistra Ecologista del Consiglio comunale di Torino, in risposta a una provocazione del vicepresidente vicario della Sala Rossa, Domenico Garcea, che all'Epifania aveva portato in Comune una calza con il carbone per il sindaco con una raccolta firme sulla metro 2.

"Abbiamo letto un po' di fake news da esponenti di centrodestra su taglio di fermate e riduzione del percorso - spiega il consigliere Emanuele Busconi -, senza dire che le modifiche al progetto, come l'accorpamento di due fermate e la modifica del progetto previsto per ora fino a Porta Nuova, sono dovute alla mancanza di fondi da parte di un governo che preferisce stanziali per un'opera inutile come il ponte invece che per il trasporto pubblico locale che ha invece impatti positivi per il benessere dei cittadini".

Anche la capogruppo Sara Diena evidenzia le "contraddizioni di chi lamenta qua mancanza di fondi e non dice nulla sul progetto del ponte che ha una spesa prevista di 13,5 miliardi, un ordine di grandezza neanche paragonabile alle briciole che servirebbero sul territorio. Parliamo - ricorda - di 26 milioni di euro per l'estensione della linea 1 fino a Cascine Vica e145 mln per i treni aggiuntivi necessari e di 600 milioni per la linea 2. Senza contare - conclude - che il ponte sullo Stretto è una grande opera inutile dal forte impatto ambientale".



