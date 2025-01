Incendio in alloggio nel Torinese, una donna in ospedale

Sono in corso dalle sei di questa mattina le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza di un incendio divampato in un alloggio di via Gazzera a Ciriè, nel Torinese, al quarto piano di una palazzina. È stata evacuata e ricoverata in via precauzionale una donna che abitava nell'alloggio. Saranno i rilievi da parte del nucleo investigativo antincendio a chiarire le cause dell'accaduto.

Delle operazioni di spegnimento delle fiamme e messa in sicurezza dello stabile se ne sono occupati i vigili del fuoco della centrale, l'autoscala e i volontari di San Maurizio Canavese e Nole per un totale di sette squadre impiegate.





