Aveva hashish e marijuana, arrestato a Rivarolo presunto pusher

I carabinieri di Rivarolo, nel Torinese, hanno arrestato un ventenne italiano per spaccio di droga. Il ragazzo, l'altra sera, è stato bloccato a bordo della propria auto mentre stava viaggiando in corso Indipendenza. Alla vista dei carabinieri è apparso particolarmente agitato, circostanza che non è sfuggita ai militari dell'Arma. Subito perquisito è stato trovato in possesso di 233 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, e 920 euro in contanti.

Ulteriore stupefacente, in questo caso marijuana, è stato poi recuperato dai carabinieri nell'abitazione del giovane che, su disposizione della procura, è stato collocato agli arresti domiciliari.



